Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli, triste epilogo a Macerata. Ma vincere può ancora servire

Il finale più triste. Retrocessa con un turno d’anticipo in serie C, categoria frequentata per l’ultima volta nel lontanissimo 1984/85, la Querzoli di coach Kunda (foto) fa tappa oggi (ore 18) al Palasport Fontescodella di Macerata per incrociare le traiettorie con la Paoloni. Musi lunghi e morale sotto i tacchi per Forlì, chiamata a onorare il campionato con un blitz per chiudere quartultima e non precludersi la possibilità di un eventuale ripescaggio. Cielo sereno, invece, sui marchigiani, appagati da un lusinghiero quinto posto (inattaccabile), ma nondimeno riluttanti alle cortesie per gli ospiti.

Commiato tra le mura amiche, di contro, per la Bleu Line. Al Ginnasio sportivo (ore 18) arriva la Vivi Energia Vap Piacenza, cenerentola del campionato, e i 3 punti sono d’obbligo. Le ragazze di Biagio Marone, appaiate alla T&V a quota 37, mirano a chiudere seste una stagione di luci e ombre. Mai una gioia, invece, per le Under 18 piacentine, schiacciate sotto il peso di 23 ko su altrettante partite (appena 2 punti in carniere, peggio ha fatto solo la Sapori del granaio Benevento, nel girone E, con 1 punto), che proveranno a limitare i danni.

"L’obiettivo della salvezza è stato raggiunto con congruo anticipo in un campionato che prevedeva ben quattro retrocessioni", afferma Giorgia Cavalli, libero classe 2006 della Bleu Line. Che aggiunge: "Ora vogliamo chiudere bene per poi pensare alle finali nazionali con l’Under 18: andiamo a Bari per godercela, sì, ma anche per fare più strada possibile".

Marco Lombardi