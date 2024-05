Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli, vincere per provare a sperare

Nessun margine di manovra. Ultima spiaggia per la Querzoli, opposta oggi (ore 18) alla vicecapolista La Nef Re Salmone in un match per cuori forti, che vale un’intera stagione. La sabbia nella clessidra sta finendo e il momento è critico: il pienone della Promopharma in quel di San Severino Marche ha complicato maledettamente i piani di Mariella e compagni, quartultimi, ora precipitati a -4 dalla salvezza quando mancano solo due giornate al termine del campionato.

Forlì non ha alternative alla vittoria (netta), ma è consapevole che battere la seconda della classe potrebbe anche non bastare qualora Potenza Picena (già salva) dovesse andare ‘in gita’ sul Titano. Certo, finisse male potrebbe essere percorribile l’escamotage di rilevare i diritti sportivi di un club non intenzionato ad iscriversi alla prossima serie B, ma l’onta della discesa negli abissi della C resterebbe una macchia indelebile per una società storica e blasonata che vanta 19 stagioni a cavallo tra A1 e A2. Osimo? Che dire, scoppia di salute: è in serie positiva da sette turni e vuole salire sull’ottovolante per racimolare gli ultimi punti utili a staccare il pass per i playoff, dopo averli solo annusati nella passata stagione.

Clima disteso, invece, in casa Bleu Line. Centrata la salvezza con tre turni d’anticipo, le ragazze di coach Biagio Marone, fanno tappa, oggi (ore 20.30) a Sassuolo per allungare la striscia positiva e assaltare il sesto posto. Di fronte c’è una Bsc Materials in crisi nera: è reduce da 4 ko consecutivi e pericolosamente invischiata nella bagarre per non retrocedere (+2 sulla zona rossa), ergo non può permettersi ulteriori passi falsi.

In casa Libertas Bleu Line, intanto, c’è grande soddisfazione per la qualificazione della formazione Under 18, integrata da elementi del Mosaico Ravenna di B2, alle finali nazionali di categoria che si svolgeranno in Puglia dal 14 al 19 maggio.