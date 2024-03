Volley serie B maschile. Querzoli, altro colpo cercasi nella tana della forte 4 Torri

Querzoli all’assalto delle 4 Torri. Galvanizzata dal clamoroso exploit nel testacoda contro la vicecapolista Sabini Castelferretti, schiantata 3-1 al Ginnasio sportivo, Forlì cerca conferme e un altro scalpo eccellente, oggi (ore 17.30) alla Bondi Arena di Ferrara, per uscire dalle paludi della bassa classifica.

Proverbiale coperta corta e scelte pressoché obbligate per coach Kunda che, messa una croce su Marco Pirini e Camerani (entrambi out per tutto il resto della stagione), deve rinunciare ancora al frontman Bonatesta, il cui rientro però si avvicina: già all’inizio della prossima settimana, infatti, il forte posto 4 ex Geetit Bologna riprenderà gradualmente contatto con la palla, in vista di un mini-ciclo di tre scontri diretti in cui, verosimilmente, si deciderà il destino dei forlivesi.

Gli estensi, di converso, si presentano al faccia a faccia in formazione tipo, ristorati dal pasto completo (1-3) consumato nelle Cucine Lube Civitanova e con in testa un’idea meravigliosa: arpionare i 3 punti e tendere l’orecchio a Falconara Marittima, dove va in scena il derbyssimo tutto dorico tra Sabini e The Begin Volley, rispettivamente seconda (in coabitazione con la 4 Torri, terza perché ha disputato una partità in più) e prima della classe.

m. lo.