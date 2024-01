Volley serie B, ’Pietro Pezzi’ ko con Osimo

Strada chiusa, come da pronostico, per la Pietro Pezzi che nel match interno di sabato non è riuscita ad impensierire la lanciatissima squadra di Osimo, passata con un ampio 3-0. Per la squadra ravennate si allunga una serie senza punti giunta a sei giornate. Primo sabato senza campionato per il Mosaico. Al turno di riposo seguiranno i due week end dedicati alla Coppa di Lega che fermeranno tutta la serie B. In programma amichevoli contro Cesena e Forlì. In B2 guizzo esterno del Massa Volley che ha espugnato Porto Potenza Picena (1-3), chiudendo forse definitivamente il discorso-salvezza. Coach Morigi comincia a pensarci: "Siamo terzi in classifica. Proviamo a giocarcela per i tre posti playoff". Tre punti pesanti anche per il Mosaico Jr, che ha stampato un bel 3-0 al Montesilvano, con un primo set vinto ai vantaggi e gli altri due controllati con margine. Il gruppo di Focchi è ora quinto in classifica. Problemi, invece, per la MyMech Cervia, che ha lasciato strada al Pesaro e ora ha un solo punto di margine sulla zona retrocessione. La squadra di Simoncelli si consola con un set strappato alle forti marchigiane Olimpia Teodora ko al tiebreak col Collemarino.

Marco Ortolani