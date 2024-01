Volley serie B. Querzoli, riecco il derby da brividi con la Sab

Spareggio salvezza da brividi per la Querzoli, impegnata oggi (ore 20) al Ginnasio sportivo contro la Sab Group Rubicone. Il match, valido per l’8ª giornata della serie B di volley, era in calendario il 25 novembre ma venne sospeso sul risultato di 7-7 nel quarto set (Cesena avanti 1-2) e poi definitivamente rinviato in seguito al malore accusato dal presidente forlivese Giovanni Gavelli; il patron ebbe un attacco cardiaco, ma fu rianimato sul posto col defibrillatore e, dopo il ricovero, si è ristabilito.

Stasera si rigiocherà daccapo. Occasione unica per la Querzoli, reduce dal ko casalingo al tie-break contro la Paoloni Macerata e inchiodata all’ultimo posto: in caso di vittoria piena nel derby, infatti, Mariella e soci darebbero una spallata alla classifica, scavalcando in un colpo solo tre squadre (Cucine Lube Civitanova, Sios Novavetro San Severino Marche e Pietro Pezzi Ravenna) e riemergendo dalla zona retrocessione.

La Sab arriva in fiducia, sull’onda di tre vittorie di corto muso che l’hanno proiettata fuori dai mari caldi del sud della classifica (+3, ma con sei squadre dietro) e non farà sconti.

In casa Forlì il grave infortunio occorso a Camerani (ginocchio ko, stagione conclusa) ha spinto il club di viale della Libertà a sopperire all’emergenza offensiva ingaggiando Roberto D’Orlando, opposto/banda classe ’98 di 200 cm in arrivo, a titolo temporaneo, dal Cus Trieste, dopo una prima parte di stagione trascorsa tra le fila del Sant’Anna Tomcar, compagine di San Mauro Torinese iscritta al girone A di serie B. Il neoacquisto dovrebbe esordire a febbraio,

Marco Lombardi