Volley serie b. Querzoli, stasera scontro salvezza: al Ginnasio la Lube

Se non ora, quando? Appuntamento con il destino per la Querzoli, in campo oggi (ore 20.30) al Ginnasio sportivo contro il fanalino di coda Cucine Lube Civitanova (seconda squadra, baby, del titolatissimo club di Superlega) in un drammatico spareggio salvezza all’insegna del ‘mors tua vita mea’. Il match, inizialmente in programma sabato scorso e valevole per la 22ª giornata del campionato di volley maschile di serie B (girone E), è stato posticipato a causa degli impegni di Gianluca Cremoni e Andrea Giani, rispettivamente schiacciatore e libero dei marchigiani, con la Nazionale azzurra Under 18 di scena a Policoro nella fase preliminare del torneo di qualificazione all’Europeo.

Separate in classifica da un solo punto, Querzoli e Lube sono al bivio: chi si ferma è perduto. Per Forlì, infatti, vincere significherebbe riaprire il discorso salvezza (-4) e condannare Civitanova a una retrocessione pressochè certa; diversamente, dovesse arrivare la quarta sconfitta consecutiva, si spalancherebbero le porte degli inferi della serie C, vieppiù in previsione di un calendario da far tremare i polsi che opporrà Mariella e compagni alle superpotenze Ancona e Osimo, rispettivamente prima (già qualificata per i playoff) e seconda della classe, per poi chiudere a Macerata.

Recuperato il frontman Bonatesta, coach Kunda chiede l’aiuto da casa, batte sul tasto dell’orgoglio e confida che il maggior tasso di esperienza dei suoi possa avere il sopravvento sulla freschezza e il talento della meglio gioventù civitanovese, mai festante però, finora, lontano dai confini dell’Eurosuole Forum.

Marco Lombardi