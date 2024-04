Volley serie B1 femminile. Bleu Line al Ginnasio con l’affamata Genova

C’è una Lanterna da spegnere. Esame Rimont Progetti Genova, oggi (ore 17.30) al Ginnasio sportivo, per una Bleu Line rilanciata dal sacco (3-0) di Campagnola Emilia contro la Tirabassi&Vezzali. Centrata la matematica salvezza con tre turni d’anticipo, Forlì galleggia in una zona cuscinetto tra la porta dei sogni (-16) e il nero cancello dell’abisso (+11) e adesso vuole chiudere in crescendo una stagione che non l’ha mai vista realmente protagonista. Tra le fila di coach Biagio Marone (foto) sono indisponibili Bellavista e Simoncelli, impegnate con il Liceo scientifico ‘Fulcieri Paulucci di Calboli’ ai Mondiali di volley per scuole in corso di svolgimento a Belgrado. Di contro le liguri, terzultime a -4 dalla salvezza ma corroborate dall’impresa accarezzata sul campo della capolista Imola – Rimont ko solo al quinto set –, giungono in Romagna con la forza della disperazione e la bava alla bocca per consumare un pasto completo e innaffiare la pianticella della speranza.

"Siamo salve, dopo la bella vittoria còlta a Campagnola Emilia contro una squadra forte come la T&V. Che all’andata aveva espugnato il Ginnasio sportivo", scandisce Vittoria Balducci, schiacciatrice ravennate classe 2004 al suo primo anno in maglia Bleu Line. "E adesso sotto con Genova, consapevoli di affrontare una squadra in ripresa e affamata di punti. Noi, però, non siamo sazie, vogliamo provare a terminare la stagione con un filotto di vittorie".

Osserverà il proprio turno di riposo, invece, la Querzoli nel campionato maschile di serie B. Forlì occupa la quartultima posizione a un’incollatura dalla salvezza e tornerà in campo il 4 maggio ospitando al Ginnasio sportivo La Nef Resalmone Osimo, seconda della classe.

Marco Lombardi