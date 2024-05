Volley serie B1 femminile. La Bleu Line si congeda vincendo e col 6° posto

La Bleu Line chiude la stagione col sorriso. Bastano le seconde linee a Forlì per liquidare il fanalino di coda Vivi Energia Vap Piacenza 3-1 (21-25, 25-16, 25-16, 25-18) e arrampicarsi al sesto posto, a quota 40. Gregori e compagne prevalgono su tutta la linea: forzano in battuta (12 ace, di cui 4 di Bellavista, top scorer con 17 punti), ricevono bene (59% di positive contro 33%), attaccano meglio (35% a 25%) e murano di più (8 punti).

Di contro, le Under 18 emiliane, che al Ginnasio sportivo hanno conosciuto l’onta della 24ª sconfitta stagionale su altrettanti match, hanno onorato dignitosamente l’impegno strappando, a sorpresa, il primo set grazie a un break costruito a metà del guado e difeso con le unghie e con i denti fino in fondo.

Poi però la Bleu Line, imbottita di Under 18 in proiezione delle finali nazionali di categoria (in programma a Bari nella settimana entrante), è rinsavita: ha imposto la propria superiorità tecnica e ribaltato la cenerentola del campionato, aggiudicandosi in scioltezza i successivi tre set con punteggi grossomodo speculari.

Bleu Line: Bernardeschi 4, Sgarzi 2, Gregori (L1), Bruno 3, Cavalli (L2), Giacomel, Pulliero 11, Comastri 6, Balducci 8, Gatta 5, Bellavista 17, Simoncelli 14. All.: Marone.

m. lo.