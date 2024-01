Volley serie B1 femminile, successo in quattro set contro il fanalino Vivi Energia Piacenza. La Bleu Line, senza fretta, affonda il colpo

Missione compiuta. La Bleu Line regala un set, poi si sveglia e con il minimo sforzo spegne la Vivi Energia Vap, cenerentola del campionato: 25-20, 19-25, 17-25, 15-25 i parziali. Con questi tre punti Forlì gira la boa di metà stagione al sesto posto a quota 21, accorciando di una lunghezza il distacco dalla zona playoff (-7); per Piacenza, ultimissima con appena 1 punto e virtualmente retrocessa, è l’ennesima delusione di un campionato da incubo.

Gregori e compagne ricevono bene (52% di positive contro 42%), murano di più (5 block, di cui 4 di Pulliero, a 1) e picchiano duro (41% a 31%, nonostante i 20 punti di Terrana). L’avvio deciso di Piacenza (6-2) sorprende Forlì. Che stenta a carburare, poi sfrutta il turno in battuta di Bellavista, impatta e passa (8-10). Scappa il primo tempo di Bruno e la Vap ricuce (13-13). Squadre a braccetto fino a 19, quando le emiliane strappano e, complici due ace di Nella, chiudono 25-20.

Nel secondo set Piacenza mette e a nudo tutti i suoi limiti e la Bleu Line ne approfitta: 2-6, poi 11-15. Forlì difende il tesoretto, resiste al ritorno delle padrone di casa (19-21), quindi ristabilisce la parità nel computo dei set con un pallonetto di Simoncelli.

Sprint Bleu Line anche nel terzo parziale: 4-9. Giacomel sale in cattedra e per la Vap è notte fonda: 9-17, poi 13-22. Una fiondata di Gatta è il preludio al 17-25. Quarto set in bilico fino a metà del guado (14-16), poi Forlì scava un abisso e chiude in scioltezza con un tracciante di Balducci.

Bleu Line: Bernardeschi 4, Sgarzi, Gregori (L1), Bruno 4, Cavalli (L2), Giacomel 10, Esposto ne, Pulliero 18, Comastri, Balducci 12, Gatta 1, Bellavista 6, Simoncelli 10. All.: Marone.

Marco Lombardi