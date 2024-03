VOlley, SERIE B1. L’Ambra Cavallini si scuote tardi. Vince Clementina

Ambra Cavallini Pontedera dai 2 volti: timida nei primi due set e grintosa nelle 2 frazioni successive. La squadra di Becucci si meritava di andare al tie-break contro la blasonata Clementina per spartirsi, meritatamente la posta in palio che va tutta al team ospite vincente per 3-1. Nei primi sue set le padrone di casa faticano a trovare le soluzioni vincenti per arginare il gioco delle marchigiane che sfoderano ottimi servizi, ricezione perfetta e presenza a muro. Male l’avvio perso 14-25, più lottato il secondo (8-10), ma il divario resta importante (11-19). Il turno positivo di Melani in servizio riapre la gara (17-21). Purtroppo le ospiti riescono a chiuder 19-25. Poi l’Ambra cambia atteggiamento: suona la carica e finalmente gioca come sa: viva e spumeggiante si porta la comando (4-1, 12-8). Tre errori delle locali però costringono Becucci al time out e subito Donati (miglior realizzatrice della gara) mette a terra 2 attacchi vincenti(16-11, 18-12). Clementina recupera 3 punti, gli animi si scaldano (cartellino rosso per il club rivale e l’Ambra vola via (21-16, 24-19) aggiudicandosi il set e riaprendo la gara. Scambi infiniti e perfetto equilibrio nel quarto set (4-4, 7-7, 10-11), poi allungo delle ospiti (12-15, 15-17, 19-21) con Meini e compagne che dimezzano il gap (21-23). Clementina conquista il match point che trasforma- Applausi alle biancocelesti per aver lottato a testa alta, un atteggiamento mancato nella prima parte del match che poteva aver un altro epilogo.