Volley serie B1 maschile e B femminile. Querzoli e Bleu Line, in palio oggi punti pesanti

Chiusa la parentesi dedicata alla Coppa Italia, ripartono i campionati di pallavolo di serie B, che inaugurano oggi la fase discendente della stagione. Sul taraflex del Ginnasio sportivo (ore 18) la Querzoli, ritemprata dal successo (3-1) nel recupero contro una Sab rimaneggiatissima, cerca conferme contro la Nova Volley Loreto 2014. Abbandonato l’ultimo posto (+1), appaltato al terzetto formato da Pietro Pezzi Ravenna, Sios Novavetro San Severino Marche e Cucine Lube Civitanova, Mariella e compagni prenotano un altro pasto caldo per saziare la loro atavica fame di punti salvezza e non ripiombare nel gorgo della disperazione. Tra le fila forlivesi è atteso il debutto del neoacquisto Roberto D’Orlando, banda/opposto classe ‘98 di 200 cm, proveniente a titolo temporaneo dal Cus Trieste via Sant’Anna Tomcar di San Mauro Torinese; andrà a innervare il reparto degli attaccanti di palla alta sopperendo al ko di Camerani, la cui stagione è già finita. La Nova Volley è reduce da tre sberloni consecutivi, lontano dal PalaSerenelli non vince dal 2 dicembre (1-3 a San Severino Marche) e vuole schiodarsi da quota 20.

Trasferta sotto la Ghirlandina, invece, per la Bleu Line, di scena alla Palestra Guarini (ore 17.30) contro il Volley Modena di Elisa ‘Bubu’ Lancellotti, ex Volley 2002 Forlì in A1. Le Biagio’s Angels sono al completo, imbattute da tre turni di là dai confini cittadini e apparecchiano una scorribanda da tre punti per alimentare la pur esile fiammella della speranza di agganciare l’ultima carrozza del trenino playoff, ora distante 7 lunghezze. Squadra umorale e dal rendimento sinusoidale (4 ko in casa, a fronte di 4 blitz esterni), Modena va a caccia di punti per risalire la china di una classifica deficitaria e largamente al di sotto delle aspettative.

Marco Lombardi