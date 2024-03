Volley - Serie D. Bottegone e Aglianese ok. Nulla da fare per Buggiano

Nella sesta giornata di ritorno dei tornei di serie D, femminile e maschile, successi preziosi per Progetto Volley Bottegone, Volley Aglianese-2 e Pallavolo Delfino Pescia; cade soltanto l’AM Flora Buggiano, con onore però a San Miniato Basso. Nel girone B di D donne, il Bottegone di coach Michele Barbiero fa il proprio compito alla grande strapazzando 3-0 (13, 22, 19) la Pantera Lucca alla "Martin Luther King": terzo posto in classifica a 47 assieme alla Cerretese, in scia a San Miniato 52 e Prato 48. Nel medesimo girone, Buggiano gioca bene ma non ottiene punti sul terreno della capolista Folgore: 3-0, 22, 21, 14 e settima piazza della graduatoria a 24, con l’allenatrice Pellegrini che si conferma la più bella novità stagionale. Nel girone C di D "gentil sesso", il Volley Aglianese del duo Luca Lazzarini – Claudio Donnini viola Viareggio sponda-Oasi: 3-0, 16, 22, 16 e penultimo posto in classifica a 19 con Orsaro, a 2 lunghezze da Grosseto, Capannoli e Livorno. Nel girone B di D uomini, prova superlativa del Delfino Pescia, che davanti al proprio pubblico supera 3-1 (27-25, 23-25, 25-15, 25-20) il Borgo Rosso Livorno terza forza della classe: valdinievolini ancora penultimi, ma a 13, dietro a Massa Carrara 16 e Camaiore 14.

G.B.