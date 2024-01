Volley. Si recupera la giornata saltata per l’alluvione. Oasi ospita Riotorto, Jenco e Camaiore in trasferta

Arriva la sosta a smorzare l’entusiasmo di questo primo scampolo dell’anno in casa dell’Upc e del Vp Canniccia, le due formazioni versiliesi impegnate nei campionati nazionali che al rientro dalle vacanze di Natale hanno piazzato una serie di successi da applausi. Arrivati al giro di boa della stagione, il calendario prevede una sosta lunga due settimane. Si rientra in campo nel fine settimana del 10-11 febbraio: l’Upc Delta Bevande domenica 11 ospiterà il Club Orte, fanalino di coda del girone F maschile di serie B, mentre il Vp Canniccia sabato 10 attende al PalaGreco il Marsciano, formazione che staziona a metà classifica nel girone G della B2.

Regionali. Se le competizioni nazionali si mettono in stand by, i campionati toscani sono in pieno fermento: anche in questo caso, da calendario, ci sarebbe la sosta. Ma il ’buco’ è stato usato per recuperare le partite saltate nel primo fine settimana di novembre a causa dell’alluvione che ha investito l’entroterra toscano. Per quanto riguarda le versiliesi, giocherà soltanto la serie D: nella categoria superiore, infatti, l’Oasi ha già recuperato la 3ª giornata poco prima di Natale, perdendo in casa in cinque set contro Pescia. Nel girone C della serie D femminile, la 5ª giornata (quella da recuperare) si apre oggi alle 17,30 al Piaggia, dove l’Oasi ospita Riotorto (arbitra Barbieri), seconda forza del campionato. Alle 21 invece (dirige Cardini) tocca alla Jenco, che scenderà in campo contro il Tomei Livorno nella palestra labronica dei vigili del fuoco. Nel girone B maschile invece si recupera la 1ª giornata: il Metodo Camaiore sarà impegnato al PalaMagagnini di Calci stasera alle 21 (arbitra Lombardi).