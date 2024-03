Volley, torneo tra scuole. Il Convitto senza rivali

Piccoli pallavolisti in campo con "Campioni… Nella Media!", il torneo organizzato dalla Pallavolo Macerata. Domenica al Banca Macerata Forum nella sfida finale si sono affrontate le squadre del Convitto Giacomo Leopardi e dell’istituto comprensivo Enrico Fermi. E al termine della gara, giovani atleti e atlete, insegnanti e famiglie hanno potuto assistere alla partita della Volley Banca Macerata contro la Tim Montaggi Marcianise, gara che la squadra di casa ha vinto assicurandosi così il primo posto nel girone dell’A3 di volley.

La gara tra le due formazioni scolastiche è stata seguita da un pubblico numeroso, composto dalle famiglie degli alunni e delle alunne impegnate sul campo e da compagni e compagne di scuola che hanno incitato i loro amici. Le squadre hanno dato vita a una sfida combattuta, con lunghi scambi che hanno strappato gli applausi di un pubblico sempre partecipe e che si è divertito.

Il Convitto nazionale Leopardi alla fine si è dimostrato però superiore, ha infatti vinto entrambi i set e aggiudicandosi così il torneo "Campioni… Nella Media!!". La premiazione delle due squadre finaliste si è tenuta durante le pause tra i set della gara di A3 tra la Volley Banca Macerata e la Tim Montaggi Marcianise. L’opposto biancorosso Nicolò Casaro ha consegnato i premi alle scuole protagoniste, che sono stati ritirati da giocatori e giocatrici, accompagnati dalle rispettive insegnanti. Si è così conclusa una manifestazione che ha riscosso un grande interesse e ha suscitato l’entusiasmo dei giovani protagonisti.

Il successo del torneo "Campioni… Nella Media!!" consolida il legame sempre più stretto tra la Pallavolo Macerata e gli istituti scolastici della città; non solo, ha inoltre regalato un’esperienza unica a tutti gli alunni e le alunne che hanno partecipato alla bella manifestazione, potendosi mettere alla prova in un palazzetto prestigioso della pallavolo italiana come il Banca Macerata Forum.