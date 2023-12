Volley, Under16 femminile: la storia. Dream Volley un gran primo posto

Vittoria netta per il Dream Volley contro il Cascina. Le ragazze di mister Sabatini si guadagnano meritatamente tutti e 3 i punti in palio con un perentorio 3-0 e soprattutto la prima posizione in classifica. Uno scontro al vertice, quello che si è disputato nelle scorse ore contro le ragazze del Cascina. Si trattava di una partita che da calendario avrebbe dovuto svolgersi nei giorni del maltempo dei primi di novembre e che è stata recuperata questo mercoledì. Si trattava di una partita attesa per la definizione reale di una classifica che vedeva le 2 squadre appaiate in prima posizione ma che non si erano mai affrontate direttamente. Per le gialloblù di mister Sabatini era una partita attesa e alla fine ha regalato loro il primato in classifica. Capitan Magaldi e compagne scendono in campo dimostrando subito grande determinazione e in un batter d’occhio si ritrovano avanti di 89 punti sulle avversarie. Ma la gara, evidentemente, non può essere così scontata. Dopo una rimonta delle cascinesi, tenuta sempre a bada dalle locali, le gialloblù chiudono il 1° set con un largo margine (25-16). Le ospiti provano a mettere in difficoltà le locali superandole subito nel punteggio, ma emerge il carattere delle ragazze di Sabatini che pian piano recuperano lo svantaggio e, proprio prima della chiusura di un set combattuto, s’impongono con la distanza minima (25-22). Di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni e con una panchina sempre pronta a rispondere agli stimoli dell’allenatore ma soprattutto prima grande sostenitrice della squadra in campo, le gialloblù conducono il 3° set e non sono mai messe in difficoltà delle rivali. Grazie all’apporto di tutte, l’ultimo set viene gestito con oculatezza e, nonostante la tensione della gara, viene chiuso con largo margine (25-18). Grande vittoria per le gialloblù nonostante 2 atlete malate (Torelli e Di Paolo) che darà loro sicuramente morale per il prosieguo. Le ragazze di Sabatini portano, infatti, a casa l’ennesimo risultato secco (3-0) in un campionato che finora hanno dominato.