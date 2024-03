Volley. Upc e Vp Canniccia, sogni di gloria. La matricola biancoblù vede la vetta

Non si arresta il momento positivo delle versiliesi nei campionati nazionali: Unione Pallavolo Camaiorese e Vp Canniccia hanno centrato altri due successi importantissimi per la stagione.

Serie B.Nella 18ª del girone F, Upc Sdh corsara col Jumboffice: 2-3 (25-15, 17-25, 19-25, 25-23, 14-16). Classifica: Toscanagarden 45, Comcavi 44, Invicta 41, Ecosantagata 38, Pontedera 33, Jomboffice 31, Upc Sdh 29, Santa Croce 28, Italchimici 27, Anguillara 25, Livorno 18, Prato 15, Sansepolcro 4, Club Orte 0.

Serie B2. Ottava sinfonia per il Vp Canniccia che piega anche il Wimore 3-1 (18-25, 25-20, 25-19, 25-15). Classifica: Arezzo 42, Vp Canniccia 40, Ariete Prato 38, Rinascita 35, Omac Active 35, Magione 31, Interclays 29, Wimore 25, Trestina 23, Calenzano 22, Marsciano 22, Scandicci 13, Fenice 12, Fossato 11.

Serie C. Vittoria di misura per l’Oasi in casa col fanalino Robur Massa: 3-2 (23-25, 26-24, 25-14, 23-25, 15-10). Classifica: Porcari 41, Casciavola 31, Livorno 28, Pescia 28, Cecina 26, Oasi 24, Cascina 24, Follonica 18, Donoratico 18, Peccioli 9, Massa 8.

Serie D. Nel girone C femminile, continua a vincere la Jenco che supera Tomei Livorno 3-2 (28-16, 17-25, 26-24, 22-25, 15-10). Cade invece l’Oasi, 3-0 a Riotorto (25-18, 25-19, 25-21). Classifica: Migliarino 45, Lupi Santa Croce 42, Riotorto 41, Calci 39, Sei Rose 35, Jenco 28, Lunigiana 24, Casciavola 22, Grosseto 21, Orsaro 19, Capannoli 19, Tomei Livorno 18, Aglianese 16, Oasi 9. Nel girone B maschile, Camaiore battuto in cinque set da Cascine Empoli: 3-2 (21-25, 22-25, 25-20, 25-19, 15-13). Classifica: Invicta 34, Dream Volley Migliarino 30, Borgo Rosso 28, Rosignano 28, Cascine Empoli 24, Lupi Santa Croce 23, Metodo Camaiore 14, Massa Carrara 13, Delfinopescia 10, Calci 6.