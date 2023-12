VolleySerie A3

smartsystem fano

tim Montaggi Marcianise

SMARTSYSTEM : Dimitrov 17, Merlo 14, Partenio 3, Raffa (L), Uguccioni, Margutti 12, Focosi 6, Mazzon, Magnanelli ne, Gori ne, Girolometti ne, Rizzi ne, Maletto 7. All. Tofoli.

TIM MONTAGGI MARCIANISE: Alfieri 3, Dalmonte 10, Vetrano 4, Pascucci 1, Faenza, Drobnic 7, Cai 4, Bizzarro ne, Cereda (L), Faraboschi ne, Leone 1, Princi 6. All. Nacci. Arbitri: Proietti e Polenta. Parziali: 25-16 (25’), 25-16 (27’), 25-17 (27’).

Vittoria casalinga facile per la Smartystem contro il Marcianise. Davanti al solito numeroso e caloroso pubblico la Virtus fa sua l’intera posta in palio dominando il primo set. Più equilibrato il secondo dove gli ospiti hanno tenuto botta fino al 7-7 per poi capitolare. Nel terzo gli avversari stanno agganciati fino a quota 11. Nella partita di esordio dell’opposto bulgaro Dimitrov, è però Margutti a fare la voce del padrone.

Il numero nove è sempre presente quando conta. Bene anche Merlo e l’onnipresente Raffa. La squadra di coach Tofoli brilla a muro (10 contro i 4 dei campani) e osa in battuta (6 ace su 11 errori).

Dopo la débâcle di Macerata e il turno di riposo, Fano ritrova verve e punti per restare tra le big. Un successo che nasce dalla forza di un gruppo che ha dovuto fare a meno ieri pomeriggio della sua stella Roberti, a letto con l’influenza. Buoni segnali dall’ultimo arrivato che dopo solo cinque allenamenti sulle gambe ha siglato un niente male 58% in attacco. Un martello scattante che picchia, quello che occorre al team del presidente Cennerilli. Ed ora subito sotto con San Giustino, il 26 dicembre, per l’ultima di andata. L’anno poi si chiude il 30 dicembre con la prima di ritorno contro Lecce. Insomma, altri due banchi di prova in arrivo, ma intanto la squadra di Tofoli può godersi questo importantissimo successo.

Beatrice Terenzi