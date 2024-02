Weekend di arrampicate. Coppa Italia al Crazy center

Grande appuntamento per gli appassionati di sport e in particolare di arrampicata sportiva. Il 10 e 11 febbraio il Crazy Center di Prato ospiterà la prima tappa di Coppa Italia Boulder FASI (una delle tre specialità dell’arrampicata sportiva) per il quinto anno consecutivo. Quest’anno la grande novità è che, per la prima volta, la competizione sarà aperta al pubblico e l’accesso alla manifestazione sarà gratuito sia durante le qualifiche che si svolgeranno il sabato, sia durante le semifinali e le finali di domenica. Sabato ci saranno i due turni di qualifiche: la mattina, dalle 10, gareggeranno le donne, il pomeriggio, dalle 16, gli uomini. Domenica dalle 10 spazio per le semifinali, a cui accederanno 24 uomini e 24 donne dei circa 170 atleti totali in gara. In finale i numeri si ridurranno e, dalle 16, si sfideranno 6 uomini e 6 donne. A portare la maglia del Crazy Center in Coppa Italia, pronti a sfidare i migliori atleti a livello nazionale nella specialità dell’arrampicata sui blocchi, ci saranno i componenti della nazionale Federica e Simone Mabboni, il campione italiano Boulder in carica tra gli Under 16, Giovanni Bagnoli. E poi ancora Silvia Caoduro, Erika Benedikte Pucci, Jacopo Giuseppe Vannucci e Lorenzo Landini. Questi atleti sono la punta di diamante della società, attiva fin dal 2018 a Coiano, che attualmente ha all’attivo circa 3mila tesserati, già a partire dai bambini di 3 anni ai quali inizia ad insegnare ad arrampicarsi su parete con il gioco-arrampicata, e che può vantare nel suo team Roberto Bagnoli, allenatore della nazionale giovanile italiana.

Ma le attività del Crazy Center sono molteplici, dal calisthenics ai campi estivi specifici, passando per danza aerea, tricking e attività agonistica e per l’ospitare manifestazioni di livello nazionale come la prima tappa di Coppa Italia Boulder. Nella prova di Coppa Italia a Prato saranno presenti molti dei climber che indossano i colori della Nazionale Italiana, per verificare il loro stato di forma e concentrazione, anche in vista dei prossimi impegni internazionali, che prevedono un fitto calendario fra fine marzo e inizio aprile. Le gare della domenica saranno trasmesse sulla piattaforma OTT di Sport Face e sul canale Youtube della Fasi (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana).

L.M.