Weekend di gare e spettacolo. Golf Club Bologna, trionfa Cesari. Casalunga, Iannuzziello alla guida

La gara Race to Fairmont Royal Palm Marrakech, andata in scena sabato 25, ha aperto l’attività agonistica dell’ultimo fine settimana di novembre al Golf Club Bologna. Maurizio de Vito Piscicelli e Massimo Morselli hanno vinto con 76 colpi al termine di un avvincente testa a testa con altre due coppie terminate a pari colpi ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Avvincente anche la competizione nella categoria netta nella quale Piero Peduzzi e Davide Comastri (41) hanno preceduto Gian Marco Gregori e Marco Malaguti a pari punti mentre Stefano Mega e Claudio Santovecchi (39) hanno completato il podio.

Il giorno seguente giocatori nuovamente in campo nella terza tappa del circuito TM Open. Piergiorgio Cesari ha vinto con 74 colpi. In prima categoria Massimo Montanari (35) ha preceduto Christian Carbognin, appaiato nel punteggio, in seconda prestazione maiuscola di Lorenzo Puglisi (42) contro il quale nulla ha potuto Valerio Fiori (34) mentre in terza Maurizio Masetti (36) ha avuto la meglio su Fabrizio Cappucci, a pari punti.

Al Golf Casalunga ben 242 soci presenti hanno rinnovato il consiglio direttivo confermando alla guida Marcello Iannuzziello che potrà contare sui consiglieri Bonfiglioli, Lomascolo, Bertuzzi, Lolli, Albertini e Saragò. Dopo aver superato le difficoltà dell’alluvione il circolo guarda avanti nel segno della continuità ponendosi nuovi obiettivi di crescita. Novembre è terminato con la Confetture D’Alessandro Golf Cup vinta da Stefano Varoli con 75 colpi. Franco Bonora (38), Marcello Tosatto (34) e Domenico Barbuto (25) si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi