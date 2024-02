Winter team Challenge, atto finale. La 41100 capitale del Crossfit

Una grande gara che ha visto sfidarsi gli atleti più preparati e forti d’Italia. Si chiude oggi dopo una tre giorni particolarmente intensa, presso CrossFit 41100 (in foto) all’interno della Polisportiva Gino Nasi, la settima edizione della ’Modena Winter team challenge’, la gara di Crossfit a team di due più rinomata nel panorama nazionale. A partecipare alla competizione ben 360 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, i team composti da uomo – uomo , donna – donna o misti e per varie fasce di età e livello, si sono sfidati attraverso 4 prove volte a determinare i migliori 9 team per ciascuna categoria. Di questi, attraverso una prova finale, solo 3 team per categoria oggi andranno a podio aggiudicandosi la vittoria. La competizione è stata organizzata dai quattro soci di CrossFit 41100 e CrossFit Sassuolo, Gabriele , Tiziano Alessandro e Cosmo, che hanno fatto di questo sport passione e lavoro. Questo è il secondo weekend poiché il primo era stato dedicato interamente alla categoria ’Regular e master ’ , cioè atleti di livello intermedio e master di CrossFit, selezionati tra più di 1900 persone dopo le qualifiche avvenute in modalità online.