World Skate Games. La ‘solo dance’ è azzurra

Somma medaglie senza sosta, la squadra azzurra ai Mondiali di pattinaggio artistico. Nella culla riminese della Fiera, l’Italia domina in lungo e in largo, contribuendo con vittorie di prestigio agli eccellenti resoconti totali dei World Skate Games che si stanno disputando in tutta la nazione. Ultime giornate esaltanti. L’Italia sale su tutti i podi della Solo Dance. In quelli Junior, con l’oro di Yuri Allegranti e il bronzo di Alice Vedova, e in quelli Senior con la coppia d’oro composta da Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi che, dopo aver vinto nelle Coppie Danza, si laureano campioni mondiali anche nella Solo dance maschile e femminile. A questi titoli vanno ad aggiungersi i due bronzi Senior di Asya Sofia Testoni e Giorgio Casella. Sempre ad altissimi livelli, come testimonia il titolo nazionale col quale si presentava alla manifestazione, il 17enne bolognese Yuri Allegranti. Per lui un 146.19 ottenuto con un’eccellente interpretazione di "Elegy for the peace - Hallelujah".

Secondo il colombiano Jeshua Folleco Cìgarzon con 142.15 e terzo il portoghese Victor Castro con 135.19. "È un’emozione indescrivibile – dice Allegranti –. Ancora non ci credo". Già argento mondiale nelle Coppie danza Junior, è fratello di Raoul, a sua volta secondo nelle Coppie danza Senior. E, sempre tra gli Junior, incrementa il medagliere italiano anche Alice Vedova. La pattinatrice azzurra, classe 2007 e originaria di Pederobba, ha portato la Freedance "Madonna-The Star" chiudendo con 126.13. Medaglia d’oro per la Spagna con Mireia Montilla Sanchez (132.41) e argento per i Paesi Bassi con Quinty Van Lare (128.64). Tra i Senior ancora soddisfazioni per una delle coppie più dominanti del panorama della disciplina, quella formata da Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi che, freschi della medaglia d’oro ottenuta nelle Coppie danza, vincono anche il titolo mondiale di Solo Dance rispettivamente nel femminile e nel maschile. Tra le donne, dopo l’oro di Sasso con "Cime tempestose" a quota 157.77, argento per la spagnola Morales e bronzo per l’altra azzurra Testoni. Anche tra gli uomini primo e terzo posto. Dopo il gradino più alto del podio di Altieri De Grassi con "Bach’s cello suites revisidet" (159.80), ecco il bronzo di Casella l’interpretazione basata sul film "The Jester" (151.80). Al secondo posto il colombiano Carreno Cerballos, che ha chiuso con 153.24.