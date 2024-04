Wrestling: conto alla rovescia per l’evento ’World Championship match’, in programma domenica prossima, al teatro Centofiori. Red Scorpion, Buriani e King Danza: le stelle sul ring

Dopo l’evento ’Il Migliore d’Italia’ torna il wrestling al teatro Centofiori, domenica prossima (ore 18) con ’World Championship match’. Doppio main event: Il campione italiano Guido Buriani sfida il peso massimo Nathan Black; mentre il campione del mondo Red Scorpion affronta il prodigio britannico Leon Slater, fresco di firma con la Tna Wrestling, major americana vista da milioni di persone in tv. Per la prima volta i migliori talenti della federazione inglese Pursuit Pro Wrestling sbarcano in gruppo in Italia. Sei lottatori conosciuti in tutto il Regno Unito sfideranno gli atleti della Wrestling Megastars, in una serie di match inediti di massimo profilo che promettono spettacolo e che regaleranno sfide di grande valore.

"Partiamo dai due match di cartello – spiegano dall’organizzazione – : un incontro storico sarà quello che vedrà il campione del mondo catch wrestling Red Scorpion, veterano della scena italiana ed eroe di casa a Bologna e Imola da tanti anni, sfidare il prodigio britannico Leon Slater. A soli 18 anni Slater, cresciuto nella Pursuit Pro Wrestling, è stato già messo sotto contratto dall’americana Tna wrestling. L’altra sfida principale sarà quella per il titolo italiano Wrestling Megastars: il campione italiano in carica, il ferrarese Guido Buriani, reduce da un tour stellare in Giappone dove ha combattuto contro i maestri nipponici davanti a migliaia di persone, se la dovrà vedere contro il peso massimo britannico Nathan Black, alla sua prima opportunità di catturare la cintura tricolore dopo un 2023 ricco di successi in tutto il Regno Unito e non solo".

Anche in questa occasione non mancheranno i talenti dell’accademia del Bologna Wrestling Team negli altri grandi match della serata: il capo allenatore e due volte campione italiano Nico Narciso sfiderà il gigantesco Kemper, astro nascente inglese di quasi due metri di altezza e 120 chili. In azione anche gli ex campioni Cannonball Jason e Trucker, il giovanissimo Lello Boy Jones, master Zodiac e ci sarà spazio anche per qualche nuovissimo innesto! Inoltre, non mancherà pure la presenza irriverente del lottatore e attore King Danza, fresco di una performance da protagonista con conseguente assegnazione del trofeo ’Il migliore d’Italia’.

Matteo Alvisi