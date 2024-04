WRESTLING: GLI INCONTRI dalle 18 al teatro centofiori di bologna. Italia e Regno Unito si sfidano sul ring: Red Scorpion e Guido Buriani le star Oggi alle 18 al teatro Centofiori di Bologna si tiene la sfida di wrestling Italia vs Regno Unito con protagonisti Red Scorpion e Leon Slater. Altri match in programma con atleti di alto livello. Per info e biglietti: www.bolognawrestlingteam.com.