Wrestling: grande spettacolo sul ring. Red Scorpion tiene la cintura. Buriani perde il titolo tricolore

Un colpo di scena tanto grande quanto inatteso è accaduto domenica all’evento della Wrestling Megastars in collaborazione con la britannica Pursuit Pro Wrestling: nella cornice del teatro Centofiori di Bologna, il peso massimo inglese Nathan Black ha sconfitto il campione italiano Guido Buriani laureandosi per la prima volta campione italiano Wrestling Megastars.

La vittoria di Black pone fine a un lungo e prestigioso regno per Guido, durato oltre sei mesi e durante i quali è stato in grado di tenere testa e sconfiggere assoluti maestri della disciplina, dalla

leggenda giapponese Yoshihiro Tajiri a un altro dei top name in Inghilterra, Liam Slater, anch’egli battuto. Questa sconfitta per Guido segna dunque una battuta d’arresto, da cui avrà modo di rifarsi solo il prossimo primo giugno, all’evento di chiusura della stagione ’Scontro Finale’. Pareggio per doppio conto di 10 a terra nel match valido per il Catch Wrestling World Championship, che vedeva impegnati il veterano italiano nel mondo Red Scorpion (foto) contro l’astro nascente Leon Slater, giovanissimo inglese allenatosi proprio nella Pursuit Pro Wrestling e fresco di firma con una delle più importanti compagnie al mondo, la Tna Wrestling. Nelle altre sfide, il tag

team italiano di Cannonball Jason e Trucker ha sconfitto il duo britannico Cyber Fight League, l’anconetano e due volte campione italiano Nico Narciso ha sconfitto il gigantesco atleta di Leeds Kemper, mentre Lello Boy Jones ha dovuto arrendersi al picchiatore Hard Man Dan. Tutti nomi che il pubblico potrà vedere in azione il primo giugno a ’Scontro Finale’, evento di chiusura della stagione al teatro Centofiori.

m. a.