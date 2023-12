Wrestling: un successo l’evento al Pala Tozzona

’Il Campionato del Mondo’ di wrestling che si è svolto a Imola è stato un successo con la presenza di tanti appassionati di tutte le età. Il beniamino di casa Red Scorpion (nella foto) ha vinto la cintura iridata sconfiggendo in un appassionante match il detentore del titolo Chris ’Bambikiller’ Raaber.

Lo spettacolo non è mancato neanche negli altri incontri con Tom La Ruffa, il gigante maltese con anni di esperienza in Giappone Gianni Valletta, gli inglesi Liam Slater e Nathan Black, l’artista marziale olandese Kenzo Richards e anche i migliori lottatori italiani, come il veterano dei ring Fabio Ferrari e King Danza, il lottatore divenuto attore cinematografico a Hollywood, oltre al campione italiano in carica Guido Buriani e gli ex campioni Nico Narciso, VP Dozer e Cannonball Jason che si sono esibiti sul ring del Pala Tozzona.

Ora Red Scorpion tornerà con la cintura iridata nella città dove ha fondato e diretto per anni l’accademia del Bologna Wrestling Team, prima di lasciare il posto da capo allenatore al suo allievo Nico Narciso, anche lui tra i partecipanti alla kermesse al Teatro Centofiori di Bologna, in programma venerdì 8 dicembre (inizio alle ore 18; informazioni www.bolognawrestlingteam.com).

"È stata davvero una grande emozione – racconta Red Scorpion, alias Fabio Giarratano, siciliano di origine trapiantato da anni a Toscanella di Dozza – vincere il titolo mondiale. Ero già campione europeo, ma questa cintura mi mancava ed era un sogno, oltre a fatto che è stato bella vincerla in un contesto così con la presenza anche di tanti bambini entusiasti".

Matteo Alvisi