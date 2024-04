Wse Cup amarissima. Follonica battuto in finale

E’ passata dalla stecca di Nil Cervera, talento cristallino della Spagna, la Wse Cup edizione 2024: è stato il difensore dell’Igualada, autore di un poker, il giocatore decisivo nella finalissima che ha visto soccombere il Follonica nella coppa europea. Il 4-2 finale è arrivato dopo una partita che la squadra spagnola ha dominato in lungo e in largo e sono negli ultimi tre minuti, grazie a una reazione d’orgoglio troppo tardiva del Follonica, poteva essere riaperta. E’ stato come detto Cervera, 21 anni, a gestire il gioco di un team giovane e ricco di talento, sorretto da un portiere saracinesca (22 anni come il resto dei protagonisti di una squadra che ha davvero un futuro roseo davanti) a segnare un tris nel primo tempo, con bordate da fuori che hanno sorpreso anche Barozzi, decisivo invece contro il Voltregà nella semifinale, quando è stato autore di parate decisive per l’accesso alla finalissima. Nel secondo tempo il portiere del Golfo è capitolato ancora su un "missile" da centro pista di Cervera, con il Follonica che almeno ha cercato di alzare il baricentro, ma poi ha chiuso ogni varco. Solo quando la partita sembrava indirizzata, Davide Banini ha messo dentro due punizioni di prima, ma alla fine l’Igualada non ha rischiato più nulla e ha sfiorato più volte la quinta rete. Follonica: Barozzi (Mugnaini); M. Pagnini, F. Pagnini, F. Banini, D. Banini (2); Montigel, Buralli, Maldini, Bonarelli. Allenatore Silva.