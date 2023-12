Wse Cup. Follonica favorito. Al Capannino c’è l’Herringen

Una partita da vincere. Il Follonica torna a confrontarsi in Europa nella gara di andata degli ottavi di finale di Wse Cup. Al Capannino (alle 20.45) arriva l’Herringen, campioni di Germania e con una voglia matta di fare uno scherzetto ad un team sicuramente più strutturato. Dopo il successo rigenerante contro il Vercelli, però, i ragazzi di Sergio Silva, non vorranno fermare la striscia vincente che li ha portati a riassaporare il terzo posto alle spalle delle superpotenze Forte dei Marmi e Trissino. Ma non sarà una passeggiata: la squadra tedesca ha tutte le caratteristiche per provare a mettere i bastoni tra le ruote ai ragazzi del Golfo. Silva potrà schierare la squadra migliore, cercando magari di dare spazio a tutti i componenti: Barozzi e Mugnaini in porta, i giocatori di movimento saranno Francesco e Davide Banini, Marco e Federico Pagnini, Montigel, Cabiddu, Bonarelli e Buralli.