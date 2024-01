Wse Cup. Il Cp cerca l’impresa contro l’Igualada

Il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto cerca stasera (inizio alle 20,30) in Spagna un posto tra le otto regine della Wse Cup. I ragazzi scendono in pista a Igualada nella gara di ritorno degli ottavi di finale, forti della vittoria per 3-2 sulla pista Mario Parri, in via Mercurio, grazie una rete di "Tonchi" De Oro a sei minuti e mezzo dalla sirena. Catalani e toscani sono al sesto posto nei rispettivi campionati: Igualada, dalla gara di andata a oggi, ha messo insieme cinque punti (una vittoria e due pareggi), perdendo nello scorso fine settimana con il Caldes. Saavedra e compagni hanno perso invece a Sandrigo e Forte dei Marmi e pareggiato con Bassano e Giovinazzo, disputando delle ottime partite, ma sprecando troppe occasioni da rete.

"Bisogna andare in Spagna – dice Stefano Paghi – e giocare come se la partita iniziasse dallo 0-0, non bisogna scendere in campo con l’idea che siamo sopra di un gol, perché un gol nell’hockey non è niente". "Sicuramente sarà difficile - aggiunge Paghi, autore di una doppietta a Giovinazzo - perché abbiamo visto che quella dell’Igualada è una squadra giovane, che corre tanto, composta da atleti bravi, non giovani e basta. In casa loro sarà ancora più difficile. Ma ci siamo allenati molto bene". L’Edilfox arriva in Catalogna con un striscia di cinque incontri, ma secondo Paghi non influirà sul rendimento del gioco: "Quello di A1 è un campionato difficile, puoi andare a perdere punti su tutti i campi, ma in queste settimane non è mai venuta meno la grinta e la determinazione. Come si batte l’Igualada? Giocando a viso aperto".

Intanto la Corte Sportiva di Appello ha rigettato il ricorso presentato dal Circolo Pattinatori Grosseto. L’avvocato Lorenzo Maestrini, legale della società biancorossa, ha illustrato in aula le motivazioni che hanno spinto il Cp a presentare il ricorso. Al termine del dibattimento, la corte presieduta dall’avvocato Enrico Valentini, nel respingere il ricorso, ha anche disposto la restituzione della metà della tassa di reclamo.