Wse Cup. Il Cp Grosseto si gioca l’andata degli ottavi. Alla pista "Parri» arriva l’Igualada

Il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto ha un appuntamento con la storia. Stasera alla pista Parri (alle 20.45) la gloriosa società biancorossa disputerà la prima partita casalinga (gara di andata degli ottavi di Wse Cup) con una formazione straniera, l’Igualada, una delle compagini più vincenti del campionato spagnolo. "Scriviamo un’altra pagina importante per il Cp – dice il presidente Stefano Osti – la prima partita con una compagine spagnola sta a confermare la crescita della nostra società, ormai inserita nel panorama internazionale. Speriamo quest’anno di avere anche un altro turno casalingo nei quarti e di fare ancora meglio in futuro, magari in Champions League". Quella contro l’Igualada di Marc Muntane è la settima gara europea per la "Big red machine", la quindicesima in due anni. "Ci aspetta una gara affascinante – dice l’allenatore Michele Achilli (nella foto) –. L’Igualada è una delle squadre più vincenti di Spagna, anche se si presenteranno con un organico giovanissimo, composto però da autentici talenti che possono fare la prestazione". "L’Igualada è una squadra che può mettere alle corde qualsiasi formazione - prosegue - Viene in Maremma con una striscia positiva di tre incontri, che ha dato maggiore fiducia. Sarà sicuramente una bella sfida e mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni".