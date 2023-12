Wse Cup. Il Cp Grosseto supera per 3-2 l’Igualada al termine di un match scoppiettante

Il Cp Grosseto batte l’Igualada (3-2 il finale) nella gara d’andata degli Ottavi di finale della Wse Cup. Partita scoppiettante con gli spagnoli che mettono in mostra un team giovane e di alto livello, ma il Cp Grosseto non è da meno. Una gomitata di Riba (espulso) a Cabella, al 18’, manda sul dischetto capitan Saavedra, che si fa fermare il tiro dal portiere. In superiorità numerica il Cp si sistema nell’area catalana, bombardando da tutte le parti: le conclusioni di Rodriguez e Paghi finiscono a lato, quella di De Oro sbatte sul palo, le altre vengono parate. Il primo tempo finisce pari. Al 2’ della ripresa Max Thiel si presenta sul dischetto dopo il decimo fallo di squadra dei catalani: il tedesco ubriaca di finte Torrents e poi lo supera con un gran tiro. Grosseto raddoppia con una gran rete dalla sinistra di Alessandro Franchi, che raccoglie il servizio di Saavedra. L’Igualada, dopo aver sbagliato il rigore per il decimo fallo del Cpaccorcia con Llenas e poi Riba impatta anticipando Cardella. Al 19’ De Oro (nella foto) riporta avanti il Cp al 19’, ribattendo in rete un tiro di Saavedra respinto dal portiere. Alla fine i biancorossi provano ad allungare ma trovano un portiere catalano in gran forma. CP: Català (Sassetti); Rodriguez, Saavedra, Thiel (1), Franchi (1), Paghi, De Oro (1), Cabella, Cardella. All. Achilli.