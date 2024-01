Wse Cup. Il Follonica batte l’Herringen e conquista i quarti

Missione compiuta per il Follonica che batte 5-3 l’Herringen e vola ai quarti di Wse Cup. All’inizio il Follonica ha lasciato l’iniziativa all’Herringen forte anche del vantaggio (6-1) dell’andata. Dopo qualche bella parata di Barozzi è però proprio il Follonica a passare in vantaggio con Federico Pagnini. L’Herringen però non molla e impatta quasi allo scadere dei primi 25 minuti con una bella azione insistita di Karschau che permette ai padroni di casa di chiudere in pareggio il primo tempo. Nella ripresa Davide Banini finalizza un assist di Montigel da dietro-porta dopo tre minuti. Il 3-1 lo segna invece Francesco Banini con un bel tiro da fuori che si insacca tra palo e portiere ma dopo qualche secondo l’Herringen accorcia su rigore realizzato da Karschau. L’Herringen pareggia poi con Hages con un bel tiro da fuori. Il Follonica passa in vantaggio con un contropiede di Francesco Banini. Schulz alla fine sbaglia il rigore del possibile pareggio. Chiude i conti Maldini che approfitta della mancanza del portiere di casa perché la squadra giocava con 5 giocatori di movimento perché sperava nel possibile pareggio.