Wse Cup. Il Follonica dilaga (6-1) contro l’Herringen

Vittoria sul velluto per il Follonica che ipoteca il passaggio del turno (6-1 il risultato finale) contro l’Herringen nell’andata degli ottavi di Wse Cup. Il Follonica passa in vantaggio grazie a Francesco Banini che non dà scampo alla difesa ospite. Ma l’Herringen pareggia con Karschau, il più lesto a mettere in rete una palla vagante. Bonarelli, prima della sirena, porta in vantaggio il Follonica e lo fa andare a riposo in vantaggio. Nel secondo tempo Davide Banini porta il Follonica sul 3-1con un gol dei suoi. Poi la partita si fa bella e interessante con i tedeschi che hanno lottato molto per tornare a farsi pericolosi ma il Follonica dilaga con Marco Pagnini, Buralli (in un minuto) e poi ancora Davide Banini chiudono i conti del match. FOLLONICA: Barozzi (Maggi), Buralli (1), F. Pagnini, M. Pagnini (1), D. Banini (2), F. Banini (1), Bonarelli (1), Maldini, Montigel. All. Silva.