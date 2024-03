Wse Cup. Il Follonica supera il Murches e accede alle "Final Four»

Follonica in Final Four di Wse Cup. Barozzi decisivo nel successo (3-2 il finale) col Murches. Primo tempo di studio fra le due squadre. La squadra più intraprendente è il Follonica che dopo una serie di fitte trame di gioco passa in vantaggio con un gran tiro di Francesco Banini, l’attaccante che in Italia è stato squalificato un anno per una spinta volontaria all’arbitro. Il Murches però non ci sta e pareggia subito con Nunes che si libera del difensore e fa secco Barozzi da pochi passi. Poco dopo Davide Banini si fa parare la punizione di prima. Nel secondo tempo la partita si infiamma: Barozzi salva spesso la porta ma il Follonica, con un ficcante contropiede, passa a condurre grazie a un gol di Marco Pagnini, liberato dal cugino Federico. Barozzi salva ancora su punizione di prima (blu a Buralli) di Moreira, ma poco dopo il Follonica allunga con Davide Banini che su punizione di prima porta a tre i gol dei ragazzi del Golfo. Barozzi salva ancora su Nunes (punizione di prima) e poi ancora su rigore. Non basta il gol di Nunes a 12’’ dalla fine. Follonica gioisce. Follonica: Barozzi (Mugnaini); Maldini, Bonarelli, Buralli, F. Banini (1), D. Banini (1), M. Pagnini (1), F. Pagnini, Montigel.