Yassin Lamnaour trionfa alla Vivicittà di La Spezia

Dopo un lungo inverno di allenamenti intensi sulla pista del Lunezia inframezzati con gare di corsa campestre il pontremolese Yassin Lamnaour dopo la grande delusione per la mancata convocazione nella nazionale Juniores di cross country in occasione del campionato europeo tenutosi in Turchia non si è perso d’animo e alla prima occasione eccoti servita una grande prestazione abbellita da una vittoria di prestigio nella dieci km del Vivicittà corsa competitiva sviluppatasi nelle vie de La Spezia.

L’ex numero tre della Pontremolese calcio sempre in fase di preparazione alla nuova stagione si era messo in luce con il secondo posto nel Grand Prix toscano assoluto di cross su strada e subito dopo ha vinto in scioltezza all’interno del parco san Rossore a Pisa. Gare importanti ma indirizzate ad un percorso preparatorio alla nuova stagione su pista, che inizierà il 25 maggio alla Spezia nel meeting del Golfo dei Poeti e culminerà con le prove nazionali promesse e assolute. Il ragazzo, non ancora ventenne, sotto la “cura“ di Gaetano Testini si allena con impegno encomiabile e i suoi importanti risultati hanno calamitato su Pontremoli alcuni atleti molto forti provenienti dallo spezzino e dal nord toscana che sfrecciano con Lamnaouar sul campo Lunezia, a ritmi da 2’50“3 al km.

Coach Testini, con quattro atleti in fila per un difficile “lavoro“ ha dichiarato: "Mi sembra di essere tornato a Milano nei gloriosi anni ’80/’90 quando mi allenavo con Cova e Panetta".

La classifica dei primi tre classificati: 1) Yassine Lamnaouar (Toscana Atletica Jolly) 32’42“, 2) Orazio Salamone (Atletica Livorno) 34’09“ 3) Cristian Gallone (Asd Daunia Running).

Ebal.