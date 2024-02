Zenith, il volo continua. Il Tuttocuoio si inchina

Zenith Prato

1

Tuttocuoio

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Mariani, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Luka, Mari, Casini, Moretti, Macchi, Gonfiantini, Braccesi, Falteri. All. Settesoldi.

TUTTOCUOIO: Carcani N., Sorbo, Puleo, Marcon, Solari (91), Massaro, Remorini, Severi, Papi, Rossi, Caggianese. A disp.: Iacoponi, Centonze, Fino, Fiscella, Ratti, Princiotta, Turini, Campagna, Mustone. All. Sena.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Reti: 75’ Ciravegna.

Due vittorie su due sfide disputate. La Zenith Prato fa ancora una volta un brutto scherzo al Tuttocuoio, capolista del girone A di Eccellenza, superandolo di misura fra le mura amiche e salendo al terzo posto in classifica con 35 punti. Partono subito forte i padroni di casa con il colpo di testa di Ciravegna alzato in angolo da Carcani. Risponde il Tuttocuoio con un bel diagonale di 9, ma Brunelli è attento al 37’ e si rifugia in angolo. Si va quindi al riposo con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa la gara rimane combattuta ed equilibrata anche se non con moltissime occasioni. In avvio è Caggianese, l’ex di turno, a spaventare la retroguardia bluamaranto colpendo il palo esterno con un bel tiro. Al 53’ ci prova anche Remorini con un colpo di testa che finisce fra le braccia di Brunelli.

Al 63’ Lunghi recupera un buon pallone e cerca la porta, sparando sul fondo. Al 27’ è ancora Caggianese a non inquadrare lo specchio da posizione interessante.

Tre minuti più tardi arriva il gol vittoria per i padroni di casa: Rosi recupera palla e manda al cross Kouassi; sul primo palo sbuca Ciravegna che anticipa difensore e portiere avversario e realizza il gol vittoria che lancia la Zenith sul podio provvisorio.

L.M.