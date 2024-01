Zenith, occasione persa. Maliseti Seano in forma

La Zenith Prato spreca un’altra occasione per tornare in vetta al campionato Juniores Elite. La truppa di via del Purgatorio impatta infatti 2-2 nello scontro diretto giocato a Fucecchio, restando così in seconda piazza assieme a Lastrigiana e Pontassieve, ma vanificando la chance di potere agganciare al vertice il Fratres Perignano. D’Agati e Dessi hanno provato a trascinare i bluamaranto nella trasferta sul campo dei bianconeri ma la marcatura di Melani e un’autorete hanno riequilibrato i conti. Eppure a fare un piacere ai cugini della Zenith Prato erano stati proprio i ragazzi del Maliseti Seano (foto), bravi a fermare sul pari 1-1 l’ex capolista Pontassieve. Al Comunale sono state decisive le reti di Dardha per i gialloblù-amaranto e di Mengozzi per gli ospiti. Spostandoci alla Juniores regionale, brutto pareggio interno per il Poggio a Caiano che non va oltre l’1-1 contro l’Atletica Castello penultima forza del girone. Un pari che rallenta la rincorsa alla zona Coppa Toscana dei medicei. A firmarlo sono le marcature di Guarducci e Maffei. Niente da fare invece per il Viaccia che perde 1-0 in casa contro la Folgor Calenzano. I rossoblù fiorentini ringraziano la rete di Mignacca. Il Viaccia comunque dimostra segnali di ripresa visto che ha messo in difficoltà la capolista del girone. Infine il pareggio casalingo per 3-3 al Rossi del Coiano Santa Lucia Prato Social Club. I biancazzurri vanno in gol con Capetta (due volte) e Varago.