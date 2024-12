4 Torri rompe il ghiaccio. Primo brindisi al palasport

4 VOLLEY

3

LAMETRIS MASSANZAGO

1

Parziali: 27-25, 21-25, 25-21, 25-22

Finalmente 4 Torri Volley! Dopo tre sconfitte di fila nelle prime gare casalinghe della stagione, la squadra di Fortunati si sblocca anche nel palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, accorciando le distanze dalla zona playoff. I granata – reduci dalle vittorie in trasferta contro Gsp Carnio Carrozzeria e Casalserugo – centrano la terza vittoria consecutiva battendo l’ostico Btm & Lametris Massanzago con un secco 3-1. Un successo tanto atteso quanto prezioso per la classifica, perché sfruttando i ko di Sav Silvolley (nello scontro diretto di Monselice) e UniTrento Volley, la 4 Torri rimane al quinto posto ma si porta a sole cinque lunghezze dalla zona playoff. E domenica prossima alle 18 a Trebaseleghe (provincia di Padova) i granata affronteranno l’ex capolista del girone B Sav Silvolley, una gara che rappresenta una sorta di esame di maturità per Morelli e compagni. Seppur con qualche passaggio a vuoto, la squadra di Fortunati comanda la partita con Massanzago dall’inizio alla fine. Nel primo set la 4 Torri Volley domina fino al 20-15, poi un black out favorisce la rimonta degli ospiti (20-22) ma nel momento cruciale i granata tornano sul pezzo e chiudono sul 27-25 con un attacco di Morelli. Anche nel secondo parziale la 4 Torri Volley si fa trovare impreparata passando dal 15-14 al 15-19 che consente a Massanzago di pareggiare i conti sul 21-25. I padroni di casa tornano a fare sul serio nel terzo set, facendo la differenza sin dalle prime battute (5-2). I padovani tornano sotto (8-7), però i granata allungano nuovamente (13-8) e si portano sul 2-1 con un pallonetto di Rossatti (25-21). L’inerzia è saldamente nelle mani della squadra di Fortunati, determinata a chiudere i conti in quattro set per fare bottino pieno. Massanzago non getta la spugna, ma la 4 Torri Volley non si distrae aggiudicandosi l’intera posta sul 25-22 dopo una battuta sbagliata degli avversari. Dopo una partenza a singhiozzo, i granata sembrano finalmente aver trovato la quadratura del cerchio. La prossima giornata è destinata a fare chiarezza sul reale valore dei granata.

Stefano Manfredini