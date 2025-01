A Ozzano una gara d’alta classifica. Gaeta: "Servirà la migliore Halley"

Matelica ha fatto il pieno di fiducia contro Castel San Pietro e, da prima della classe, gioca alle 21 di oggi in casa della Logimatic Ozzano, uno scontro diretto cruciale per il Play in Gold. A entrambe le squadre, infatti, servono punti per incrementare il proprio bottino nella seconda fase, quando ogni formazione qualificata porterà con sé solo i risultati degli scontri diretti. "Troveremo un avversario molto preparato e tosto – dice il giovane pivot pugliese Francesco Gaeta – e quindi dovremo fare una gran partita per portare a casa il successo che ci serve. Ci aspettano due trasferte importanti come questa di Ozzano e poi quella conclusiva di Recanati: due sfide cruciali in cui dobbiamo fare di tutto per conquistare la vittoria".

Fra i due match esterni ci sarà mercoledì l’ultimo turno infrasettimanale della regular season con la Halley impegnata a Castelraimondo contro Senigallia. Tornando a Francesco Gaeta, che domenica ha realizzato i primi punti in serie B, c’è da dire che coach Trullo lo ha chiamato in causa contro Castel San Pietro e lui ha risposto molto positivamente: "Sono molto contento – spiega – anche perché non è stata una partita scontata. Siamo stati bravi noi a interpretarla con la mentalità corretta e penso che sia stata importante in ottica Play in Gold e poi, speriamo, play off".

