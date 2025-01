A1 femminile. Il ko che fa bene : "E-Work, sempre così»

Le prove tecniche di salvezza fatte nel preliminare di Coppa Italia hanno dato buone indicazioni. Sembra paradossale per una partita terminata 91-58 per Sesto San Giovanni, avanti all’intervallo 52-15 con una valutazione di squadra di 81-0, ma proprio in questa occasione l’E-Work ha mostrato di essere viva e di avere il giusto carattere per evitare il nono posto, nella corsa a tre con Sassari, San Martino di Lupari e Battipaglia.

"Siamo una squadra che anche nelle giornate più difficili riesce a lavorare per quaranta minuti senza che ci siano tensioni all’interno – sottolinea coach Paolo Seletti – e infatti, nonostante il passivo subito all’intervallo, abbiamo provato a giocare un secondo tempo migliore del primo pur sapendo di affrontare avversarie a noi superiori. Non è sempre scontato perché quando le partite vanno in questa maniera ci si può disunire e invece siamo stati compatti".

Buone anche le indicazioni dalle seconde linee che hanno avuto maggiore minutaggio di quello che si sarebbe potuto pensare visto che Fantini è stata tenuta a riposo per un piccolo risentimento muscolare, e Fondren non è stata rischiata, in quanto non si era mai allenata dopo il rientro dalla piccola pausa natalizia. "Mi è piaciuta Turel che era stata timida nel primo tempo non prendendo alcuni buoni tiri e poi è cresciuta nel secondo dove è stata più sfacciata in attacco: ovviamente non sempre segnerà 20 punti con un 6/8 da tre punti, ma spero abbia capito quello che deve fare indipendentemente dalle percentuali, perché può essere un ottimo aiuto dalla panchina.

Bene anche Porcu e Cappellotto, che senza Fondren non hanno mai perso la testa in cabina di regia, Jakpa, che ha giocato un buon secondo tempo, e la nostra difesa a zona un po’ aggiustata che non eravamo mai riusciti a proporre in partita. Ora dobbiamo restare concentrati sull’obiettivo dell’ottavo posto e credo che rispetto all’andata siamo molto cresciuti e saremo competitivi anche contro Sassari, che ad ottobre vinse con ampio scarto". Proprio Sassari sarà la prossima avversaria dell’E-Work, domenica 12 gennaio alle 18.

