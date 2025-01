A2 femminile, il derby /1. La Bagalier Feba a caccia dell’impresa. Con Matelica serve una prova impeccabile

Ecco una di quelle gare che la Feba dovrà affrontare con la testa libera perché l’Halley Thunder Matelica è una formazione con le carte in regola per puntare al massimo. In un certo senso è come quando le civitanovesi hanno affrontato la capolista Udine e per poco le ragazze di coach Donatella Melappioni non hanno firmato l’impresa a casa di una formazione più forte. Oggi serviranno l’atteggiamento e l’attenzione mostrate a Udine ma anche in altre partite per mettere in difficoltà la formazione di casa che veleggia nelle zone alte della classifica. Si gioca alle 18.30 al PalaChemiba e per le civitanovesi si tratta dell’ennesima trasferta della stagione, finora i 6 punti conquistati dalle momò sono arrivati lontano da Civitanova. Ma ci sarà da fare i conti con una squadra di valore e competitiva come Matelica, proprio per questa ragione sarà innanzitutto indispensabile la miglior Feba che sia attenta sin dalle prime battute e metta sul piatto della bilancia un approccio determinato. Le ragazze di coach Melappioni vorranno anche cancellare la sconfitta del turno precedente a Roseto e iniziare il girone di ritorno con un sorriso.