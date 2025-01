A2 femminile. "La Feba a Roseto ha pagato la fisicità delle avversarie»

"Abbiamo subito la loro fisicità e non siamo riuscite a giocare come avremmo voluto". Donatella Melappioni, coach della Feba, analizza la sconfitta Roseto nella 13ª giornata dell’A2 di basket femminile. C’è da dire che le abruzzesi sono seconde assieme a Mantova mentre le civitanovesi stanno lottando per mantenere la categoria. Sono altre le partite in cui la Feba deve prendere punti. "Loro – aggiunge la coach – hanno limitato bene le nostre esterne e non siamo riuscite ad essere incisive in attacco. Siamo state più lucide nei primi quattro minuti del terzo quarto, ci siamo fatte valere arrivando al -9 (38-27), poi abbiamo perso due palloni consecutivi e di fatto non siamo più riuscite a rientrare in partita". Ma ora c’è da voltare pagina e pensare alla prossima gara, il calendario non dà una mano alla Feba che nella trasferta di sabato affronterà l’Halley Thunder Matelica, quarta in classifica.