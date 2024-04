A2 femminile. L’Halley Thunder all’assalto di Ancona

La Halley Thunder, quarta in classifica, gioca stasera in casa (PalaChemiba di Cerreto d’Esi, ore 20.30) l’ultimo turno della regular season contro la Basket Girls Ancona. Dunque, il derby dell’A2 femminile. Le matelicesi, reduci da quattro vittorie di fila, hanno bisogno dei due punti per avere la sicurezza del quarto posto: un piazzamento importante perché prevede il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei play off, in cui bisognerà battere la quinta classificata del girone A. La formula di questa stagione, infatti, prevede gli accoppiamenti incrociati fra le prime otto dei due raggruppamenti. Per quanto riguarda le doriche, il 12° posto in graduatoria è già loro e nei play out per la salvezza affronteranno il Basket Roma. All’andata vinse Ancona 72-58, ribaltando le sorti dell’incontro dopo un buon avvio della Halley. "Siamo all’ultimo step di un percorso che abbiamo iniziato tre settimane fa per arrivare quarti – dice il coach Domenico Sorgentone – e per questo motivo dobbiamo scendere sul parquet nel modo giusto, con la stessa concentrazione con cui abbiamo affrontato la partita di sabato scorso a Treviso. È una gara che va presa con le pinze, perché Ancona sicuramente giocherà con la voglia di vincere e di utilizzare questo incontro come preparazione alle sfide dei play out che poi si troverà a disputare". Arbitreranno l’incontro Leandro Marcelli e Indro Spinelli, entrambi di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Thunder Basket e in condivisione sulla pagina Facebook della società matelicese.

m. g.