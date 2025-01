A2 femminile. Si separano le strade tra Matelica e Shash

La Halley Thunder è arrivata alla risoluzione consensuale del rapporto con la giocatrice Tamara Shash. La decisione è stata comunicata dal club che, in una nota, ringrazia la giocatrice "per l’impegno profuso nei cinque mesi a Matelica e formula il più sincero in bocca al lupo per il suo futuro". Dunque, si assottiglia la rosa della squadra di coach Domenico Sorgentone che da prima di Natale non può contare neppure sull’apporto dell’esperta argentina Carolina Sanchez, reduce da un infortunio al ginocchio e sta pian piano recuperando. Intanto la squadra si prepara per la trasferta di domani alle 18 in casa della Velcofin Vicenza.