Adamant all’esame Petrarca Padova. Recuperano tutti gli acciaccati

L’Adamant si prepara alla trasferta di domenica (ore 18.30) a Padova contro il Petrarca, e per la prima volta dopo diversi giorni ieri è tornata ad allenarsi al completo. Permangono alcuni acciacchi, ma quantomeno le condizioni di tutti cominciano a migliorare, e questa è una buonissima notizia in ottica partita. Dopo essere tornato a Ragusa a recuperare gli effetti personali, e aver percorso un viaggio in macchina davvero lunghissimo per il suo ritorno definitivo a Ferrara, il play Roberto Chessari - tesserato lo scorso fine settimana dai biancazzurri - si è rimesso a disposizione di coach Benedetto e domenica a Padova sarà pronto per dare nuovamente il suo contributo dopo le buone impressioni fornite all’esordio contro Oderzo. Ferrara avrà bisogno anche di lui per recuperare quell’ordine in cabina di regia che è venuto un po’ a mancare nelle ultime uscite, soprattutto vista l’assenza di Ballabio, che sta continuando il suo percorso di riabilitazione e scalpita per tornare sul parquet. La sensazione è che ci vorranno almeno un’altra ventina di giorni per rivedere il play lombardi allenarsi coi compagni, ma intanto l’Adamant può ritenersi tranquilla vista l’aggiunta di Chessari che in quel ruolo dà garanzie. Domenica si andrà sul campo del Petrarca Padova, squadra ferma a quota due punti in classifica con appena una vittoria su sei partite, e affrontata da Ferrara a fine settembre nel torneo quadrangolare giocato alla Bondi Arena. Squadra sulla carta con poco talento, giocando come sa fare l’Adamant ha tutte le carte in regola per tornare dal Veneto coi due punti. Nel frattempo, vista anche la vicinanza con la nostra città, la tifoseria estense si sta organizzando per seguire Drigo e compagni al Pala Gozzano: la sensazione è che ci sarà un esodo simile a quello visto a Rubano per la gara infrasettimanale con la Virtus, e che potrebbero essere addirittura 150 i sostenitori biancazzurri pronti a stipare le tribune. Il Sesto Uomo organizza un ritrovo al parcheggio della Bondi Arena, domenica alle 16.30, per partire poi con mezzi propri.

Jacopo Cavallini