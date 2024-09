Adamant dà il via alla stagione. Cresce l’attesa per gli abbonamenti

Si è tenuta ieri sera a Fossadalbero la serata dedicata a sponsor e sostenitori targata Adamant Ferrara Basket, che quest’anno è stata allargata anche a Vis 2008, Vis Rosa e Scuola Basket in virtù dell’accordo "In & Young" siglato dalle società. Il sodalizio del patron Maiarelli ha voluto dare il via alla nuova stagione puntando su quella che fin qui è la grande novità di quest’anno, ovvero il patto di collaborazione e condivisione tra le più importanti realtà cittadine per la crescita comune del movimento cestistico ferrarese. Spazio quindi agli interventi dei tre presidenti: da Riccardo Maiarelli, appunto, fino a Filippo Bertelli di Vis 2008 e Stefano Calderoni di Scuola Basket. Per l’amministrazione comunale erano presenti gli assessori Carità, Fornasini e Travagli, mentre la sorpresa è stata rappresentata dall’ospite d’onore Teo Alibegovic, grande ex giocatore ed attualmente vicepresidente della Fortitudo Bologna. Sul palco si sono alternati poi altri dirigenti delle realtà cestistiche cittadine: Paolo Piazzi e Raffaele Maragno per Ferrara Basket, Mauro Cavara per Vis e Massimo Ravaioli per Sbf. Dulcis in fundo, la presentazione di squadra e staff, capitanati da coach Benedetto e dal capitano Drigo. Una squadra che ha già fatto intravedere ottime cose nelle tre amichevoli disputate, e che tornerà in campo già oggi pomeriggio (ore 18) a San Lazzaro contro la pari categoria Bologna Basket, un altro test in avvicinamento all’esordio in campionato. Tornando a ieri sera, grande la partecipazione alla serata dedicata agli sponsor: hanno partecipato tantissime aziende, segno che il progetto sta piacendo e che l’appeal della società sta crescendo. Una prima risposta arriverà dalla campagna abbonamenti, al via nei prossimi giorni.

j.c.