Adamant, il 2025 parte col botto. A Oderzo un successo pesante

Calorflex Oderzo 65

Adamant Ferrara 84

Vanin 12, Spanic ne, Bei ne, Alberti 16, Pierucci 8, Minincleri, Perin 6, Razzi ne, Reimundo 10, Bellato 3, Lombardo 10, Mutton. All. Lorenzon.

ADAMANT FERRARA: Dioli, Sackey 14, Drigo 6, Santiago 13, Tio 3, Yarbanga 1, Solaroli 10, Chessari 12, Ballabio 13, Braga ne, Marchini 12. All. Benedetto.

Parziali: 18-21; 29-50; 42-70.

E’ un’Adamant versione trasferta, quella che inaugura il 2025 con un successo autorevole sul parquet di Oderzo, al termine di una partita dominata in lungo e in largo dagli uomini di Benedetto. Dopo un avvio ad handicap, da metà primo quarto Ferrara cambia marcia ed è nel secondo parziale che piazza il break decisivo, un 29-11 che indirizza la partita sui binari giusti. Ci si aspettava un segnale da Drigo e compagni e questo è arrivato, sugli scudi un ritrovato Santiago mentre sotto canestro da segnalare l’ottima prova di Sackey.

L’inizio è di marca Oderzo, con Vanin che segna tre canestri dall’arco consecutivi e manda i suoi avanti già di otto a metà primo quarto, mentre Ferrara fatica al tiro e non riesce ad ingranare.

L’ingresso di Ballabio dà nuova linfa all’attacco estense, Santiago con cinque punti in fila ricuce lo svantaggio e la tripla di Marchini vale il pareggio sul 17-17.

L’Adamant alza il muro in difesa e Oderzo non segna praticamente mai nel finale di quarto, ancora Santiago dai 6,75 per il massimo vantaggio biancazzurro sul 20-26 al minuto 13. Ferrara piazza un break di 8-0 e vola sul +14, grazie a una difesa da manuale e ad una fluidità di gioco che fa ripensare ai tempi migliori di questa squadra: Oderzo si innervosisce e l’Adamant continua a segnare, il parziale diventa di 13-0 e al 17’ è 20-39. La squadra di Benedetto va all’intervallo sul +21, la partita è indirizzata ma quel che più conforta è l’atteggiamento difensivo, oltre a delle buone trame in contropiede e a degli assist magnifici smistati da Santiago: in avvio di ripresa la musica non cambia, Ferrara si diverte e allunga sul 56-29, sospinta da un nutrito manipolo di tifosi accorsi in terra trevigiana.

Oderzo prova perlomeno a ridurre lo svantaggio col solito Vanin dall’arco, ma in campo c’è una squadra sola e al 30’ la gara è sostanzialmente finita sul +28 in favore dell’Adamant.

L’ultimo quarto conta solo per le statistiche, Ferrara inizia alla grande il 2025 con un successo di autorità fuori casa e guarda con fiducia alla prossima gara interna contro il Petrarca Padova.

Jacopo Cavallini