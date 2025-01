"Adamant, più concretezza"

"Ripartiamo dalla consapevolezza che siamo competitivi ma dobbiamo limitare il più possibile certi errori". Primo impegno del 2025 per l’Adamant, in campo oggi pomeriggio (ore 18) ad Oderzo con l’obiettivo di tornare ai due punti dopo il brusco stop casalingo con Pordenone. Settimana di allenamenti pressoché al completo per la truppa di Benedetto, che ha bisogno di dare un segnale in questo avvio di nuovo anno: "Il finale di gara contro Pordenone ci ha lasciato grande delusione, è stata una sconfitta difficile da digerire – le parole del tecnico biancazzurro –. Il mio auspicio è che possiamo riprendere la nostra marcia: abbiamo perso due partite ai supplementari, quindi significa che siamo vicini alle nostre avversarie e alle maggiori competitor. Dobbiamo arrivare più vicini al risultato senza che questi episodi incidano e portarla a casa prima.

Ricominciamo dalla consapevolezza che siamo lì, sullo stesso livello delle migliori del girone: la partita di oggi dovremo affrontarla con il giusto piglio, la giusta attenzione e concentrazione, e cercare di eliminare quelle mancanze e quei vuoti in cui ancora incappiamo durante i quaranta minuti.

Speriamo che il 2025 ci ridia indietro la sfortuna avuta con gli infortuni lo scorso anno e la possibilità di avere un roster per allenarci e giocare assieme. Oderzo è una squadra ben organizzata che durante la stagione si è rinforzata, hanno due giocatori esperti come Perin e Vanin, e poi l’argentino Reimundo, lungo di riferimento molto bravo: sono una squadra talentuosa e di buon livello, sono convinto che entreranno tra le prime sei. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso in trasferta e migliorare quello in casa. Ogni partita nasconde delle insidie e dobbiamo cercare di arrivare al massimo delle nostre possibilità.

I ragazzi sono determinati e a parte gli errori commessi con Padova e Pordenone, non ho rimproveri da fare a loro: dobbiamo cercare di essere più concreti nei finali punto a punto, perché stiamo entrando nella fase importante della stagione e ai playoff ce ne saranno diversi".

Per l’Adamant quello di oggi è il primo test del 2025, in un mese ricco di impegni come quello di gennaio, che vedrà Ferrara in campo cinque volte. A Oderzo arbitreranno i fischietti Cotugno e Cenedese.

Jacopo Cavallini