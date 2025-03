Adamant, prova di forza: nove di fila. Gara dominata, fermando Davico

adamant ferrara

79

gardonese

53

ADAMANT: Dioli ne, Sackey 8, Casagrande 7, Drigo 6, Santiago 13, Tio 13, Yarbanga 2, Solaroli 20, Chessari, Ballabio ne, Braga ne, Marchini 10. All. Benedetto.

GARDONESE: Davico 13, Porta, Santi, Grani, Tonut, Sambrici 6, Basso 3, Jovanovic 19, Mazzantini 3, Renna 3, Malagnini. All.Perucchetti.

Parziali: 20-20; 40-27; 53-44.

L’Adamant tiene a bada anche la Gardonese e centra il nono sigillo consecutivo stagionale, conservando il primo posto nei play-in assieme a Pordenone e scavando un solco importante rispetto alla terza piazza, occupata dalla Sangiorgese a sei punti di distanza dal duo di testa. Ferrara va a corrente alterna, rischia la rimonta nel terzo quarto ma chiude il match in avvio di ultima frazione, dilagando a ridosso della sirena finale: i biancazzurri certificano il momento d’oro, e duelleranno probabilmente fino alla fine con Pordenone per il primo posto in classifica.

Avvio contratto dell’Adamant, che fatica a trovare la via della retina e non è fluida come suo solito in attacco, ma di là la Gardonese non fa tanto meglio e a metà parziale la gara è in equilibrio sul 9-11.

Drigo sblocca Ferrara dall’arco, i due liberi di Solaroli valgono il pareggio nonostante i biancazzurri fatichino ad ingranare: nel complesso c’è un clima abbastanza soporifero alla Bondi Arena, e al 10’ è perfetta parità a quota 20. Casagrande dai 6,75 sigla il +5, l’Adamant non tira con buone percentuali ma si batte a rimbalzo e ha diverse seconde chance da sfruttare, con Tio sugli scadi nel pitturato (29-23).

A Ferrara basta viaggiare in contropiede per trovare Santiago libero dall’angolo per il +9, Gardone segna appena cinque punti in otto minuti e gli estensi allungano fino alla doppia cifra di vantaggio. L’Adamant vola sul +19 in avvio di ripresa con le triple di Solaroli e Marchini, poi arriva un contro-break di 7-0 degli ospiti che costringe coach Benedetto a fermare il gioco sul 46-34. Davico si mette in partita e Gardone torna fino al -6, brutto terzo quarto di Ferrara che non segna praticamente mai e rimette in scia i bresciani, bravi a reagire al parziale iniziale dei padroni di casa. Un incontenibile Tio sgasa in transizione e inchioda la schiacciata del +11, Santiago appoggia al vetro altri due punti e dopo qualche patema di troppo l’Adamant sembra riprendere la strada giusta: al 34’ è 62-48, e la tripla fortunosa di Solaroli chiude definitivamente il match sul +21. Ferrara vince ancora, e lo fa con autorità.

Jacopo Cavallini