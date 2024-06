Al Costone inizia l’era di coach Belletti: "Penso di aver fatto la scelta giusta"

Al Costone è iniziata ufficialmente l’era Michele Belletti. Il nuovo coach gialloverde si è presentato in conferenza. Al suo fianco il direttore generale Andrea Naldini e il ds Francesco Bonelli. "Non posso che ringraziare per l’interesse manifestato nei miei confronti – ha detto il nuovo allenatore del Costone -. Hanno suscitato in me grande interesse e mi hanno indotto ad una scelta che non era facile: lascio un posto che mi ha molto valorizzato e nel quale sono stato molto bene ma credo di aver fatto la scelta giusta. Più frequento gli ambienti del Costone e più sono convinto che possa essere una bella chance per la mia carriera e, soprattutto, una bella stagione per tutti noi". Belletti, alla sua prima esperienza da capo coach ha sottolineato poi come l’opportunità che gli ha presentato il Costone sia "un’esperienza che cercavo fortemente – ha detto -. Ad Omegna ero assistente di Alessandro Magro, ho girato l’Italia ed ho fatto un percorso che ho affrontato con la consapevolezza di arrivare a questo momento. Che arriva al termine di un triennio molto importante alla Pielle Livorno: sono stato molto valorizzato ed è l’occasione che cercavo. Ma è un’occasione per tutti noi: quella di affermarsi in serie B con ambizione". Costone quindi come opportunità, un trampolino di lancio, un’autentica scommessa. Soprattutto per coach Belletti che ha rivelato di aver detto sì al Costone in un momento in cui stava per rinnovare con la Pielle Livorno. "È un coach di livello – ha rimarcato il dg costoniano Andrea Naldini -. Abbiamo sin da subito apprezzato la sua lealtà e trasparenza sin dai primi istanti. Con Belletti vogliamo alzare l’asticella: la B interregionale deve essere un’ulteriore tappa del programma di crescita e costruzione della società". "Profilo che seguivamo da quando la nostra strada si è separata da coach Tozzi – ha aggiunto il ds Francesco Bonelli -. Il nome di Belletti è il primo che abbiamo contattato. Non è stato semplice strapparlo alla Pielle ma contavamo molto sulla sua voglia di fare un’esperienza da capo allenatore e così è stato. Il Costone ci tiene a crescere: la serie B non deve essere una comparsata ma un’opportunità di crescita per tutti". Il nuovo coach ha già iniziato a lavorare con la società per la costruzione del roster che affronterà la stagione 2024/2025. "Ho parlato con Maurizio Tozzi per un naturale passaggio di consegne – ha detto Belletti -. Ci tengo pubblicamente a fargli i complimenti per il campionato vinto. Nessuna vittoria è scontata – ha aggiunto - e ottenerla dopo un derby in finale dà ancora più valore a quello che è stato fatto".

