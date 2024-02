Altalena L’Andrea Costa sale, la Virtus scende

Quando perdi non arrivano mai buone notizie. Ma pure da una sconfitta si possono trarre buone indicazioni. Domenica la Virtus è andata molto vicina alla vittoria sul campo della capolista Ruvo di Puglia. La squadra di Mauro Zappi ha fatto vedere di che pasta è fatta impegnando fino all’ultimo secondo i pugliesi, recuperando quasi totalmente un disavanzo di 21 punti e giocandosi con Magagnoli il pallone decisivo. Con l’assetto definitivo dovuto all’arrivo di Valentini, la V imolese ha mandato 4 giocatori in doppia cifra, tutti gli altri a referto con almeno un canestro. Ora le rotazioni sono più lunghe e risultati si sono visti: "Ci è mancato un centimetro – commenta coach Zappi – sparso per tutta la partita, averlo avuto sulle scelte individuali di Ruvo, nei rimbalzi offensivi del primo quarto o nelle palle perse ci avrebbe aiutato. I nostri centimetri mancanti sono stato ossigeno per i locali. Nell’ultimo quarto sono andati in difficoltà di fronte alla nostra cattiveria agonistica. In questa sconfitta ci sono stati tanti centimetri positivi e dobbiamo portarceli dietro".

Un passo falso maturato con pochi punti di scarto, una Virtus che ha dato filo da torcere a chi guarda tutti dall’alto: "Ci siamo costruiti l’essere squadra nelle ultime settimane e non per gli 85 punti segnati. Nel momento di maggiore difficoltà siamo stati in grado di tornare in partita con un parziale importante. Sul campo della capolista, squadre d’alta classifica come ad esempio San Vendemiano e Mestre hanno perso con scarti molto importanti. Il pubblico pugliese ci ha applaudito perché sul parquet abbiamo messo tutto quello che potevamo dare in quel momento. Nelle prossime 12 partite, che saranno delle finali, chi vuole batterci non potrà esimersi dal dare il 100% e anche di più". Nell’ultimo match ha fatto il suo esordio il neo giallonero Valentini: "Si è messo a disposizione appena sceso dall’auto in arrivo da Taranto. E’ un ragazzo molto intelligente. Ha fatto quello che mi aspettavo". Una Virtus che già sabato dovrà fare un partitone per battere Roseto, secondo alle spalle di Ruvo: "Ripartiamo con le certezze di quando siamo partiti per Ruvo, chi vuole batterci deve fare una gara di grande livello. La rabbia per la sconfitta deve essere positiva, vogliamo riprendere il cammino in un PalaRuggi pieno con i tifosi che devono essere un tutt’uno con la squadra".

Antonio Montefusco